***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 03.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 Peşin 0,3437200 34,372 0 0,3437200 34,372B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 Peşin 0,3437200 34,372 15 0,2921620 29,2162C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 Peşin 0,0000000 0 0 0,0000000 0D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 Peşin 0,3437200 34,372 15 0,2921620 29,2162Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 01.06.2020 03.06.2020 02.06.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 0 0D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 0 0Ek AçıklamalarTürkiye'nin lider entegre telekomünikasyon şirketi olarak Türk Telekom, belirlenen stratejik hedeflerine ulaşmak, teknolojik üstünlüğünü devam ettirecek şekilde yatırımlarına devam etmek ve aynı zamanda bilanço yapısını daha da güçlendirilmek üzere faaliyetlerine devam etmektedir. Yönetim Kurulu bahsi geçen bu öncelikleri dikkate alarak 2019 faaliyet yılı kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasını teklif etmiştir.Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere,1. Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 2018 yılı 1.974.932.690,14 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının, 2016 ila 2017 yılları arası dönem net kârlarından ayrılmış bulunan ve herhangi bir istisna kazanç içermeyen geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi, (1.236.552.902,19 TL'si 2017 Yılı dönem kârından, 738.379.787,95 TL'si 2016 yılı dönem kârlarından)2. Şirketimizin 2019 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 2.406.783.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 895.744.275,06 TL olduğu,3. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 2.406.783.000 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,4. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2019 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,5. Birinci kâr payı matrahının 2.443.250.085,41 TL olarak belirlenmesi (Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2.406.783.000 TL tutarındaki 2019 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 36.467.085,41 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur.)6. Bu minvalde,a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 2.443.250.085,41 TL'nin %20'sine karşılık gelen 488.650.017,08 TL'nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılmasıb. 714.369.982,92 TL'nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılmasıc. 102.802.000,00 TL (SPK düzenlemelerine göre dağıtılacak kâr payı tutarlarının toplamından ortaklığın ödenmiş sermayesinin %5'inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 10'a bölünerek hesaplanmıştır) tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem kârının kalan kısmından ayrılmasıd. 2019 do¨nem kârından kalan dagˆıtılabilir kâr olan 1.100.961.000 TL'nin gec¸mis¸ yıl kârı olarak s¸irket bu¨nyesinde bırakılması, geçmiş yıl kârı olarak bırakılan bu tutarın tekrar dağıtıma konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğuDolayısıylae. Şirketimiz 2019 yılı net dagˆıtılabilir do¨nem kârının, yaklas¸ık %50 oranına tekabu¨l eden toplam bru¨t 1.203.020.000,00 TL'nin tamamının yasal kayıtlarda gec¸mis¸ yıl kârı olarak yer alan kârdan dağıtılması, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğuf. Bu itibarla hissedarlarımıza 1.- Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,34372 Kuruş (%34,37) olmak üzere toplam brüt 1.203.020.000,00 TL nakit temettü ödenmesi7. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 01.06.2020 tarihinde başlanmasıkararlaştırılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfEK: 2 Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2019 Dividend Distribution Table.pdfEK: 3 Pay Başına Temettü Bilgileri 2019_03.03.2020.pdfEK: 4 Dividend Per Share Information_2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.500.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.664.146.806,88* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 2.734.758.000 895.744.275,064. Vergiler ( - ) 327.975.000 05. Net Dönem Kârı 2.406.783.000 895.744.275,066. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.406.783.000 895.744.275,06Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 36.467.085,4110. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.443.250.085,4111. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 488.650.017,08* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 714.369.982,9216. Genel Kanuni Yedek Akçe 102.802.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 1.100.961.000 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 1.203.020.000Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 661.661.000 0 27,49 0,34372 34,372B Grubu 306.770.100 0 12,75 0,29216 29.216C Grubu 0 0 0 0 0D Grubu 153.385.050 0 6,37 0,29216 29,216TOPLAM 1.121.816.150 0 46,61Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıNot: Dağıtılacak brüt kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı %50'dir.* Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.** Şirketimiz B grubu hisseleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu'na aittir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı stopaja tabidir. Türkiye Varlık Fonu Stopaj'a tabi değildir.*** Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.**** Şirketimizin D Grubu hisselerinin toplam sermaye içindeki payı %15'tir. Bu paylar BIST nezdinde işlem gördüğü için hisse sahiplerinin "dar veya tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. D grubu hisseler için brüt temettü-net temettü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824013BIST