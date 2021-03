***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 18.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır. Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır. Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 1. Taksit 0,1783366 17,83366 0 0,1783366 17,83366A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 2. Taksit 0,1783366 17,83366 0 0,1783366 17,83366A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 3. Taksit 0,1783366 17,83366 0 0,1783366 17,83366A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 TOPLAM 0,5350098 53,50098 0 0,5350098 53,50098B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 1. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 2. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 3. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 TOPLAM 0,5350098 53,50098 15 0,4547583 45,47583C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 1. Taksit 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 2. Taksit 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 3. Taksit 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 TOPLAM 0,0000000 0 0 0,0000000 0D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 1. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 2. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 0 32,41 0,53501 53,501B Grubu 477.496.425 0 15,03 0,45476 45,476C Grubu 0 0 0 0 0D Grubu 238.748.212,5 0 7,51 0,45476 45,476TOPLAM 1.746.138.887,5 0 54,95Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıNot: Dağıtılacak brüt kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı %59'dur.* Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.** Şirketimiz B grubu hisseleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu'na aittir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı stopaja tabidir. Türkiye Varlık Fonu Stopaj'a tabii değildir.*** Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.**** Şirketimizin D Grubu hisselerinin toplam sermaye içindeki payı %15'tir. Bu paylar BIST nezdinde işlem gördüğü için hisse sahiplerinin "dar veya tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. D grubu hisseler için brüt temettü-net temettü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919292BIST