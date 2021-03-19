***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.03.2021 15:13
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 18.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır. Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır. Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 1. Taksit 0,1783366 17,83366 0 0,1783366 17,83366
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 2. Taksit 0,1783366 17,83366 0 0,1783366 17,83366
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 3. Taksit 0,1783366 17,83366 0 0,1783366 17,83366
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00021 TOPLAM 0,5350098 53,50098 0 0,5350098 53,50098
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 1. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 2. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 3. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00039 TOPLAM 0,5350098 53,50098 15 0,4547583 45,47583
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 1. Taksit 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 2. Taksit 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 3. Taksit 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTLK00047 TOPLAM 0,0000000 0 0 0,0000000 0
D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 1. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861
D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 2. Taksit 0,1783366 17,83366 15 0,1515861 15,15861
D Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 0 32,41 0,53501 53,501
B Grubu 477.496.425 0 15,03 0,45476 45,476
C Grubu 0 0 0 0 0
D Grubu 238.748.212,5 0 7,51 0,45476 45,476
TOPLAM 1.746.138.887,5 0 54,95
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Not: Dağıtılacak brüt kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı %59'dur.
* Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.'ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.
** Şirketimiz B grubu hisseleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu'na aittir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı stopaja tabidir. Türkiye Varlık Fonu Stopaj'a tabii değildir.
*** Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.
**** Şirketimizin D Grubu hisselerinin toplam sermaye içindeki payı %15'tir. Bu paylar BIST nezdinde işlem gördüğü için hisse sahiplerinin "dar veya tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. D grubu hisseler için brüt temettü-net temettü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919292
BIST