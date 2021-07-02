***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Rating, şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'yi ulusal düzeyde en yüksek yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (Trk)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "A-1+ (Trk)", görünümlerini "Stabil" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945976BIST