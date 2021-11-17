***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings yıllık değerlendirmesini tamamlayarak Türk Telekom'un uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi notlarını (IDR) "BB-" ve görünümünü "Durağan" olarak teyit etti. Kredi Derecelendirme kuruluşu ayrıca Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal notunu "AAA (tur)" ve görünümünü "Durağan" olarak korudu. Öncelikli teminatsız yabancı para borç notu da "BB-" olarak teyit edildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978313BIST