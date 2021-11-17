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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

17.11.2021 16:08
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fitch Ratings yıllık değerlendirmesini tamamlayarak Türk Telekom'un uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi notlarını (IDR) "BB-" ve görünümünü "Durağan" olarak teyit etti. Kredi Derecelendirme kuruluşu ayrıca Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal notunu "AAA (tur)" ve görünümünü "Durağan" olarak korudu. Öncelikli teminatsız yabancı para borç notu da "BB-" olarak teyit edildi.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978313


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