***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.11.2021 16:08
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings yıllık değerlendirmesini tamamlayarak Türk Telekom'un uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi notlarını (IDR) "BB-" ve görünümünü "Durağan" olarak teyit etti. Kredi Derecelendirme kuruluşu ayrıca Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal notunu "AAA (tur)" ve görünümünü "Durağan" olarak korudu. Öncelikli teminatsız yabancı para borç notu da "BB-" olarak teyit edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978313
BIST
15:561.693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,80
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
15:5610,4803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1635
|Açılış
|: 10,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
15:5611,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1869
|Açılış
|: 11,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
15:56627,18
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 13,46
|Açılış
|: 627,18
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler15:56
|PRKAB
|40,70
|282.517.016
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.660.142
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,23
|347.472.274
|% 9,96
|
|MERCN
|12,48
|47.078.760
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|44,70
|75.058.963
|% -7,34
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|TDGYO
|6,93
|41.353.684
|% -4,81
|
|COSMO
|9,50
|120.695
|% -4,71
|
|PETKM
|7,66
|2.456.797.808
|% -3,40
|
|GARAN
|11,96
|2.024.076.521
|% -0,91
|
|SISE
|10,31
|1.432.453.114
|% 3,51
|
|KRDMD
|7,65
|1.012.830.641
|% 1,86
|
|THYAO
|17,83
|840.578.336
|% 0,96
|
|PETKM
|7,66
|2.456.797.808
|% -3,40
|
|ADESE
|1,07
|270.520.267
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,32
|817.988.677
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,12
|447.143.988
|% 1,44
|
|ODAS
|1,57
|277.052.433
|% 1,29
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4740
|10,4803
|% 1,58
|
|Euro
|11,8582
|11,8675
|% 1,60
|
|Sterlin
|14,0202
|14,0906
|% 1,55
|
|Frank
|11,1909
|11,2583
|% 1,37
|
|Riyal
|2,7774
|2,7914
|% 1,29
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|13,52
|
|Altın Gr.
|626
|626
|12,75
|
|Cumhuriyet
|4.147
|4.211
|78,00
|
|Tam
|4.129
|4.232
|78,93
|
|Yarım
|1.995
|2.047
|38,18
|
|Çeyrek
|1.001
|1.024
|19,09
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|0,21
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|-0,47
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:08RYGYO
Yüzde 5.75 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 874, 108 adet işlem
-
16:07NIBAS
Yüzde 6.94 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 462, 165 adet işlem
-
16:06AYGAZ
Yüzde 4.94 oranında artışla 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 244, 301 adet işlem
-
16:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 24 artarak (% 0.23 ) 1, 848
-
16:05XU100
Endeks 1, 691 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 18, 893.00 milyon TL de