***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "Durağan" dan "Negatif"e revize etmiştir. Bunu takiben, Fitch Ratings Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982492BIST