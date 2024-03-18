***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) "B" den "B+"ya, görünümünü "Durağan" dan "Pozitif"e yükseltti. Bu gelişmeyi takiben Kuruluş, Türk Telekom'un uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarını (IDRs) "B" den "B+"ya, görünümlerini "Durağan" dan "Pozitif"e yükseltti.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259997BIST