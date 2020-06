***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Hakan Aran Şirketimizdeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Hakan Aran'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Sayın Can Yücel atanmıştır. Söz konusu atama Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Can Yücel 1978 yılı Ankara doğumlu olan ve 1999 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Can Yücel, iş yaşamına aynı sene T. İş Bankası A.Ş.'de müfettiş olarak başlamış ve 20 yılı aşan görev süresince ağırlıklı olarak Bankanın kredi tahsis bölümlerinde ve proje finansmanı alanında çalışmış ve Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdürlüğü görevini ifa etmiştir. Bankanın çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunan Can Yücel, halihazırda Bankanın Başkent Kurumsal Şubesi'nde müdür olarak görevine devam etmektedir. Evli olan Can Yücel iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.