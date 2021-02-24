***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 19:51
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca 24.02.2021 tarihinde aşağıdaki hususlarda karar almıştır: Şirketimiz, 2020 faaliyet yılı kârı aşağıdaki şekilde oluşmuştur: 1.Şirket'in 2020 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârı 3.177.873.000,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârı 862.181.952,78 TL'dir. 2.Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 3.177.873.000,00 TL, SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınacaktır.
3.TTK'nın 519. maddesine göre Şirket'in genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2020 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek bulunmamaktadır.
4.Birinci kâr payı matrahı 3.239.444.358,98 TL olarak belirlenmiştir. (Bu tutar SPK düzenlemelerine göre 3.177.873.000,00 TL tutarındaki 2020 yılı dağıtılabilir kârına, yıl içinde yapılan 61.571.358,98 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur.) 5.Yönetim Kurulu'nun 25.01.2021 tarih ve 10 sayılı kararı uyarınca kâr dağıtım kısıtlaması nedeniyle dağıtımı 2020 yılı içerisinde yapılamadığı için Şirket bünyesinde bırakılan brüt 601.370.000,00 TL ile 2020 dönem kârının dağıtımına karar verilmesi halinde tutar, oran ve ödeme zamanının 2020 faaliyet yılına dair yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafından belirlenmesi,
kararlaştırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912432
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -34,84
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.483
18:057,1791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0739
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
18:058,7243
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0877
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
18:05415,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,91
|Açılış
|: 415,44
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|20,24
|3.168.611
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.632.776
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
|
|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,07
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1757
|7,1830
|% 1,09
|
|Euro
|8,7153
|8,7242
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,0959
|10,1466
|% 0,97
|
|Frank
|7,8782
|7,9257
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9093
|1,9189
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-4,08
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,09
|
|B. Petrol
|66,04
|66,04
|1,56
|