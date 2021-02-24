***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca 24.02.2021 tarihinde aşağıdaki hususlarda karar almıştır: Şirketimiz, 2020 faaliyet yılı kârı aşağıdaki şekilde oluşmuştur: 1.Şirket'in 2020 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârı 3.177.873.000,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârı 862.181.952,78 TL'dir. 2.Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 3.177.873.000,00 TL, SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınacaktır.3.TTK'nın 519. maddesine göre Şirket'in genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2020 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek bulunmamaktadır.4.Birinci kâr payı matrahı 3.239.444.358,98 TL olarak belirlenmiştir. (Bu tutar SPK düzenlemelerine göre 3.177.873.000,00 TL tutarındaki 2020 yılı dağıtılabilir kârına, yıl içinde yapılan 61.571.358,98 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur.) 5.Yönetim Kurulu'nun 25.01.2021 tarih ve 10 sayılı kararı uyarınca kâr dağıtım kısıtlaması nedeniyle dağıtımı 2020 yılı içerisinde yapılamadığı için Şirket bünyesinde bırakılan brüt 601.370.000,00 TL ile 2020 dönem kârının dağıtımına karar verilmesi halinde tutar, oran ve ödeme zamanının 2020 faaliyet yılına dair yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafından belirlenmesi,kararlaştırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912432BIST