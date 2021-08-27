***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz "Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı" Uğur Nabi Yalçın görevinden ayrılma kararı almıştır. Tahsin Kaplan "Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmıştır. Tahsin Kaplan Hakkında Kurumsal Hukuk ve Regülasyon alanında Kamu ve Özel Sektörde 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Tahsin Kaplan, iş hayatına serbest avukat olarak başladıktan sonra finans ve medya sektöründe Hukuk Müşavirliği, Hukuk İşleri Grup Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmalarına devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1999 yılında mezun olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960863BIST