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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.08.2021 19:33



***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz "Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı" Uğur Nabi Yalçın görevinden ayrılma kararı almıştır. Tahsin Kaplan "Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmıştır. Tahsin Kaplan Hakkında Kurumsal Hukuk ve Regülasyon alanında Kamu ve Özel Sektörde 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Tahsin Kaplan, iş hayatına serbest avukat olarak başladıktan sonra finans ve medya sektöründe Hukuk Müşavirliği, Hukuk İşleri Grup Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmalarına devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1999 yılında mezun olmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960863


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