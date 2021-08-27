***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2021 19:33
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz "Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı" Uğur Nabi Yalçın görevinden ayrılma kararı almıştır. Tahsin Kaplan "Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmıştır. Tahsin Kaplan Hakkında Kurumsal Hukuk ve Regülasyon alanında Kamu ve Özel Sektörde 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Tahsin Kaplan, iş hayatına serbest avukat olarak başladıktan sonra finans ve medya sektöründe Hukuk Müşavirliği, Hukuk İşleri Grup Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmalarına devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1999 yılında mezun olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960863
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0335
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3769
En Düşük
8,3220
18:059,8854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0297
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,8925
En Düşük
9,8241
18:05488,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,46
|Açılış
|: 488,08
|
|Önceki Kapanış
|: 487,62
|
490,13
En Düşük
485,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|RALYH
|4,04
|4.192.262
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|RALYH
|4,04
|4.192.262
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% 0,00
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3730
|8,3769
|% 0,40
|
|Euro
|9,8818
|9,8854
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,4623
|11,5198
|% 0,13
|
|Frank
|9,1017
|9,1565
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2220
|2,2332
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-1,38
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.280
|22,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|-1,14
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|-0,55
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|71,57
|71,57
|-0,13
|