***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2021 18:12
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 3.Çeyrek konsolide finansal ve operasyonel sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı sonuç açıklama bülteni ekte yer almaktadır. Daha detaylı bilgi içeren Yatırımcı Sunumu şirketimiz Yatırımcı İlişkileri websitesinde (www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) 03.11.2021 tarihinde yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974041
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,5894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0531
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
18:0511,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0312
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1444
En Düşük
10,9907
18:05550,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,98
|Açılış
|: 550,82
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
553,35
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.890
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.238.155
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 1,37
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 2,02
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5762
|9,5799
|% 0,46
|
|Euro
|11,0916
|11,0989
|% 0,22
|
|Sterlin
|12,9886
|13,0537
|% -0,03
|
|Frank
|10,4244
|10,4872
|% -0,21
|
|Riyal
|2,5431
|2,5558
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-4,95
|
|Altın Gr.
|551
|551
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,38
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, EREGL, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 01 kaybederek (% -0.15 ) 1, 345
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, FRIGO, ERBOS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, BIOEN, TSPOR, NUGYO, KRGYO
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17:59
KZBGY, VERTU, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında