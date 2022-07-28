***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Telekom Grubu olarak, ülkemizin ve müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuğunda sabit, mobil ve genişbant haberleşme ürünlerinin yanı sıra pek çok alanda dijital ürün ve hizmetler sunarak ülkemize değer katmaya devam etmekteyiz. Bu çerçevede, dijital odağımızı güçlendirmek ve mevcut dijital ürün ve hizmet portföyümüzü genişletmek amacıyla Türk Telekom Grubu bünyesindeki belirli ürün ve servisleri yeni bir yapıda konumlandırmayı hedefliyoruz. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni atılımlar gerçekleştirmek üzere, Türk Telekom Grubu bünyesindeki dijital şirketlere bilgi teknolojileri (BT) altyapı hizmeti sunma faaliyetlerinin ve oyun servisleri, dijital yayın servisleri, bulut çözümleri vb alanlardaki mevcut dijital ürün ve servislerin kurulacak yeni şirketler veya mevcut grup şirketlerimiz altında yeniden yapılandırılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048844BIST