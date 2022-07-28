***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2022 19:28
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Telekom Grubu olarak, ülkemizin ve müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuğunda sabit, mobil ve genişbant haberleşme ürünlerinin yanı sıra pek çok alanda dijital ürün ve hizmetler sunarak ülkemize değer katmaya devam etmekteyiz. Bu çerçevede, dijital odağımızı güçlendirmek ve mevcut dijital ürün ve hizmet portföyümüzü genişletmek amacıyla Türk Telekom Grubu bünyesindeki belirli ürün ve servisleri yeni bir yapıda konumlandırmayı hedefliyoruz. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni atılımlar gerçekleştirmek üzere, Türk Telekom Grubu bünyesindeki dijital şirketlere bilgi teknolojileri (BT) altyapı hizmeti sunma faaliyetlerinin ve oyun servisleri, dijital yayın servisleri, bulut çözümleri vb alanlardaki mevcut dijital ürün ve servislerin kurulacak yeni şirketler veya mevcut grup şirketlerimiz altında yeniden yapılandırılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048844
BIST
18:052.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 49,05
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
18:0517,9135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0088
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
18:0518,3689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0925
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
18:051.017,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.017,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UTPYA
|12,23
|1.702.285
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.463.070
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.528.428
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.182.549
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.791.907
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|50.802.835
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.761.091
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|1.269.923
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.912.856
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|105.536.415
|% -9,89
|
|THYAO
|50,40
|3.141.474.775
|% 1,41
|
|SASA
|44,48
|2.123.102.396
|% 6,51
|
|SISE
|21,82
|1.897.987.948
|% 2,73
|
|FROTO
|302,80
|1.422.269.458
|% 6,25
|
|TUPRS
|268,40
|1.270.105.252
|% 4,31
|
|EKGYO
|3,09
|850.333.704
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|393.805.482
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,75
|932.274.867
|% 2,37
|
|TSKB
|2,64
|367.397.787
|% 1,15
|
|ODAS
|3,73
|503.912.346
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9111
|17,9135
|% -0,05
|
|Euro
|18,3127
|18,3689
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,7756
|21,8848
|% 0,01
|
|Frank
|18,7695
|18,8825
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7592
|4,7830
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|10,50
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|5,43
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.778
|6.865
|31,00
|
|Yarım
|3.302
|3.356
|15,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,39
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,95
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASUZU
Yüzde 7.09 oranında artışla 262.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 632, 498 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 93 üstünde . İşlem hacmi 29, 084.00 milyon TL de
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17:58BTCIM
Yüzde 7.25 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 790, 128 adet işlem
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17:57UNLU
Yüzde 5.26 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 672, 520 adet işlem
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17:56AGHOL
Yüzde 8.45 oranında artışla 68.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 610 adet işlem