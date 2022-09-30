***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 18:14
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 Türk Telekom iştiraki olan kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş. ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. arasında grubumuzun stratejik odak alanları ile sinerji yaratılabilecek, global büyüme potansiyeline sahip yeni nesil inovatif teknoloji girişimlerine yatırım yapmak üzere Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurulması için anlaşma sağlanmıştır. Bu doğrultuda, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından "İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kuruluşuna ilişkin yapılmış olan başvuru SPK tarafından uygun bulunmuştur. Türk Telekom Grubunun ana yatırımcılarından biri olacağı, yerli ve yabancı yatırımcıların katılımının amaçlandığı fon ile yeni gelişen alanlarda global büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapılarak, grubumuzun sağlayacağı destekler ve stratejik sinerji etkileri ile birlikte söz konusu şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşması amaçlanmaktadır. Girişimlere yapılacak yatırımlar ile uzun vadeli değer yaratarak, fonun yatırımcılarına stratejik ve finansal fayda sağlanması hedeflenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066404
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05990,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,66
|Açılış
|: 990,59
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5115
|18,5301
|% 0,13
|
|Euro
|18,1513
|18,1744
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,5991
|20,7024
|% 0,44
|
|Frank
|18,7325
|18,8454
|% -0,84
|
|Riyal
|4,9149
|4,9395
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|3,57
|
|Altın Gr.
|990
|990
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.647
|6.746
|14,00
|
|Yarım
|3.234
|3.298
|7,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,11
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|0,12
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|-1,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem