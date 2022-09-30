***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 Türk Telekom iştiraki olan kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş. ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. arasında grubumuzun stratejik odak alanları ile sinerji yaratılabilecek, global büyüme potansiyeline sahip yeni nesil inovatif teknoloji girişimlerine yatırım yapmak üzere Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurulması için anlaşma sağlanmıştır. Bu doğrultuda, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından "İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kuruluşuna ilişkin yapılmış olan başvuru SPK tarafından uygun bulunmuştur. Türk Telekom Grubunun ana yatırımcılarından biri olacağı, yerli ve yabancı yatırımcıların katılımının amaçlandığı fon ile yeni gelişen alanlarda global büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapılarak, grubumuzun sağlayacağı destekler ve stratejik sinerji etkileri ile birlikte söz konusu şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşması amaçlanmaktadır. Girişimlere yapılacak yatırımlar ile uzun vadeli değer yaratarak, fonun yatırımcılarına stratejik ve finansal fayda sağlanması hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066404BIST