***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde "Pazarlama Zekası ve Müşteri Deneyimi Direktörü" olarak görev yapan Zeynep Özden, "Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmıştır. Zeynep Özden Bilgi Üniversitesi İngilizce Halkla İlişkiler bölümünden mezun olan Zeynep Özden, iş hayatına BP Petrollerinde Kurumsal Müşteri Hizmetlerinde başladıktan sonra iletişim ve medya sektöründe stratejik planlama, performans yönetimi alanlarında profesyonel ve yönetsel sorumluluklar üstlenmiştir. 2017 yılında Türk Telekom Grubuna ‘ Ticari Planlama Direktörü' olarak katılmış Satış Kanallarının Verimliliği, Kurumsal Satış Müşteri Segmentasyonunun Yeniden Yapılandırılması Projelerini yürütmüştür. Zeynep Özden son olarak Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Planlama, Fiyatlandırma, Müşteri Deneyimi ve Müşteri Analitiğinden sorumlu olarak ‘Pazarlama Zekası ve Müşteri Deneyimi Direktörü' olarak görev yapmakta idi. İstanbul doğumlu olan Zeynep Özden 2 çocuk annesidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066405BIST