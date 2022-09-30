***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 18:15
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizde "Pazarlama Zekası ve Müşteri Deneyimi Direktörü" olarak görev yapan Zeynep Özden, "Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmıştır. Zeynep Özden Bilgi Üniversitesi İngilizce Halkla İlişkiler bölümünden mezun olan Zeynep Özden, iş hayatına BP Petrollerinde Kurumsal Müşteri Hizmetlerinde başladıktan sonra iletişim ve medya sektöründe stratejik planlama, performans yönetimi alanlarında profesyonel ve yönetsel sorumluluklar üstlenmiştir. 2017 yılında Türk Telekom Grubuna ‘ Ticari Planlama Direktörü' olarak katılmış Satış Kanallarının Verimliliği, Kurumsal Satış Müşteri Segmentasyonunun Yeniden Yapılandırılması Projelerini yürütmüştür. Zeynep Özden son olarak Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Planlama, Fiyatlandırma, Müşteri Deneyimi ve Müşteri Analitiğinden sorumlu olarak ‘Pazarlama Zekası ve Müşteri Deneyimi Direktörü' olarak görev yapmakta idi. İstanbul doğumlu olan Zeynep Özden 2 çocuk annesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066405
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
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|Önceki Kapanış
|: 3.147
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3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,1300
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|Önceki Kapanış
|: 18,0200
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18,2931
En Düşük
18,0380
18:05990,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,11
|Açılış
|: 990,04
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|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5104
|18,5259
|% 0,11
|
|Euro
|18,1541
|18,1851
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,6195
|20,7229
|% 0,54
|
|Frank
|18,7185
|18,8312
|% -0,91
|
|Riyal
|4,9151
|4,9397
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|2,16
|
|Altın Gr.
|990
|990
|2,14
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.646
|6.747
|15,00
|
|Yarım
|3.233
|3.298
|7,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|0,13
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|-1,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem