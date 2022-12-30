***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraklerinden TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş.'ye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından elektrikli araç kullanıcılarına şarj hizmeti sağlamak ve şarj ağının işletmesini gerçekleştirmek üzere izin verilmesine dair karar 30.12.2022 tarihinde kurumun resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu faaliyet izni kapsamında TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş mevcutta sunduğu ürün ve faaliyetlerinin yanı sıra "Şarj Ağı İşletmecisi" olarak enerji sektöründeki pozisyonunu güçlendirerek portföyündeki ürünlerin sayısını artırmayı ve çeşitlendirmeyi hedeflemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091567BIST