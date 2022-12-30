***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 18:10
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraklerinden TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş.'ye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından elektrikli araç kullanıcılarına şarj hizmeti sağlamak ve şarj ağının işletmesini gerçekleştirmek üzere izin verilmesine dair karar 30.12.2022 tarihinde kurumun resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu faaliyet izni kapsamında TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş mevcutta sunduğu ürün ve faaliyetlerinin yanı sıra "Şarj Ağı İşletmecisi" olarak enerji sektöründeki pozisyonunu güçlendirerek portföyündeki ürünlerin sayısını artırmayı ve çeşitlendirmeyi hedeflemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091567
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0519,9850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.094,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.094,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7025
|18,7275
|% 0,12
|
|Euro
|19,9728
|19,9922
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,4438
|22,5564
|% -0,28
|
|Frank
|20,1460
|20,2673
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9646
|4,9895
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,13
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,62
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.379
|7.445
|12,00
|
|Yarım
|3.573
|3.639
|6,00
|
|Çeyrek
|1.792
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,97
|83,97
|0,51
|