***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 20:00
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin uzun vadeli stratejik planlamaları doğrultusunda Yönetim Kurulu'muz, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında 14.11.2005 tarihinde imzalanan ve 28.02.2026 tarihine kadar geçerli olan, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesinin uzatılması için BTK'ya başvuru yapılmasına karar vermiştir. Konuya ilişkin gelişmeler takip edilerek önümüzdeki dönemlerde paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091657
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,6934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0119
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0520,0520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0638
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0520
En Düşük
19,9038
18:051.096,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,57
|Açılış
|: 1.096,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6918
|18,6934
|% -0,06
|
|Euro
|19,9991
|20,0520
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,5332
|22,6462
|% 0,12
|
|Frank
|20,1876
|20,3092
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9612
|4,9861
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,40
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.097
|5,38
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.398
|7.473
|40,00
|
|Yarım
|3.583
|3.652
|19,00
|
|Çeyrek
|1.797
|1.826
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,01
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|1,07
|