***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.12.2022 tarihinde yapılan ilgili açıklamada, Yönetim Kurulu'muzun Şirketimizin uzun vadeli stratejik planlamaları doğrultusunda, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında 14.11.2005 tarihinde imzalanan ve 28.02.2026 tarihine kadar geçerli olan, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesinin uzatılması için BTK'ya başvuru yapılmasına karar verdiği belirtilmişti. Bu bağlamda, Şirketimiz ilgili mevzuat doğrultusunda BTK'ya imtiyaz sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin başvuruda bulunmuştur. Konuya ilişkin gelişmeler takip edilerek önümüzdeki dönemlerde paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092516BIST