***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2023 08:41
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Telekom Grubu'nun stratejik yatırım planları ve sürdürülebilirlik gündemi doğrultusunda karbon ayak izimizi azaltmak, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak ve finansal değer yaratmak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum çalışmalarımızı yakın gelecekte hızlandırmayı hedeflediğimizi paylaşmıştık. Bu kapsamda Şirketimize, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği'nin ilgili 5/1h maddesi çerçevesinde tahsis edilen 317,8 MWe kurulu güç kapasitesine ek olarak 88 MWe kadar daha kurulu güç tahsis etmiş olup, sürecin devamında teknik detaylara ilişkin görüş verileceğini bildirmiştir. Alınan ek kapasite ile toplam 405,8 MWe kurulu güç kapasitesi, mevcut toplam elektrik tüketimimizin yaklaşık %65'ine tekabül etmektedir. GES yatırımlarının T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden 29 yıllığına kiralanacak araziler üzerinde Diyarbakır, Ağrı ve Sivas lokasyonlarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151830
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0355
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8240
En Düşük
19,6576
17:5921,5062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0701
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,5228
En Düşük
21,3937
17:591.261,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.261,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SUMAS
|78,00
|370.926
|% 2,97
|
|QNBFL
|79,95
|132.557
|% 0,00
|
|OTTO
|90,50
|1.274.128
|% 0,00
|
|KERVN
|0,85
|581.325
|% 0,00
|
|ZEDUR
|36,10
|1.837.726
|% 0,00
|
|AYES
|17,47
|333.668
|% 0,00
|
|BALAT
|15,19
|788.979
|% 0,00
|
|ATAGY
|4,80
|2.125.606
|% 0,00
|
|BRKO
|4,30
|871.236
|% 0,00
|
|CASA
|118,10
|265.364
|% 0,00
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% 0,00
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 0,00
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7400
|19,7529
|% 0,18
|
|Euro
|21,4780
|21,5062
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,5077
|24,6306
|% -0,17
|
|Frank
|21,9152
|22,0472
|% -0,00
|
|Riyal
|5,2483
|5,2746
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|-1,97
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|0,60
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.433
|4.596
|2,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.291
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,03
|15,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,41
|74,41
|-0,50
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KOZAA, PGSUS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 14 artarak (% 1.14 ) 4, 095
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AEFES, ISCTR, DAGHL
-
17:59
ALMAD, HEDEF, AVHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında