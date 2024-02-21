***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız TTNET A.Ş. (TTNET) Yönetim Kurulunun aldığı karar ile, TTNET'in fon kullanıcısı olacağı, sermaye piyasası mevzuatı başta olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve tamamlanması kaydıyla, yetkilendirilen Varlık Kiralama Şirketi tarafından, vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 3.000.000.000 TL (Üç Milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde kira sertifikası ihracının/ihraçlarının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251147BIST