***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2024 09:46
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Telekom Grubu olarak geleceğe yönelik adımlarımızı sadece bugünün ihtiyaçları için değil, yarınların sürdürülebilirliği için atıyoruz. İnovasyon ve sorumlulukla şekillenen vizyonumuz bizi iş dünyasının yanı sıra çevresel ve sosyal alanlarda da öncü kılmayı amaçlıyor. Bu yolculukta, karbon ayak izimizi azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkımızı artırmak için somut adımlar atıyoruz. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuza bağlı Sürdürülebilirlik Komitemizin aldığı karar ile 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızda 2020 baz yılına nispeten %45'lik bir azaltım yapmayı, Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde, 2050 yılında ise Net Sıfır'ı hedefliyoruz. Verdiğimiz sözün, rakamlardaki azalışı ifade eden bir hedefin ötesinde, Türk Telekom olarak sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için duyduğumuz sorumluluğun göstergesi olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilirlik Komitemizce alınan kararı Yönetim Kurulumuz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın desteğiyle hayata geçireceğiz. Yakın zamanda küresel sürdürülebilirlik standartlarına uygun olarak "Bilim Temelli Hedefler Girişimi"ne (SBTi) dahil olup taahhüdümüzü yineleyeceğiz. Bu adım, sürdürülebilirlik taahhütlerimizi pekiştirirken geleceğe yönelik stratejilerimizin bilimsel temellere dayandığını şeffaf şekilde ortaya koymamız için zemin hazırlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257319
BIST
'
10:339.275
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 120,13
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.269
En Yüksek
9.369
10:3332,0037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0949
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
32,0215
En Düşük
31,9269
10:3335,0371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0537
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0000
|
35,3523
En Düşük
34,9689
10:332.242,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 8,48
|Açılış
|: 2.242,48
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler10:33
|KSTUR
|7.070,00
|6.773.060
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|26.559.017
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|151.176.485
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|14.846.748
|% 10,00
|
|GEREL
|41,18
|142.539.985
|% 9,99
|
|FONET
|38,88
|8.527.200
|% -10,00
|
|PEKGY
|22,48
|8.880.207
|% -9,94
|
|INGRM
|623,00
|74.113.309
|% -6,67
|
|EUKYO
|21,30
|1.857.765
|% -6,08
|
|DOBUR
|139,00
|10.192.259
|% -4,79
|
|THYAO
|284,00
|1.869.522.574
|% 1,70
|
|AKBNK
|43,26
|1.184.207.438
|% 3,39
|
|KCHOL
|178,90
|1.075.656.077
|% 2,46
|
|GARAN
|65,35
|1.046.359.013
|% 2,91
|
|ISCTR
|11,05
|910.992.400
|% 1,75
|
|ISCTR
|11,05
|910.992.400
|% 1,75
|
|ZOREN
|5,44
|231.645.008
|% 0,74
|
|YKBNK
|23,50
|884.624.725
|% 2,26
|
|EKGYO
|11,46
|349.656.923
|% 1,42
|
|AKBNK
|43,26
|1.184.207.438
|% 3,39
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9995
|32,0037
|% 0,30
|
|Euro
|35,0265
|35,0371
|% 0,15
|
|Sterlin
|42,4995
|42,7126
|% 0,02
|
|Frank
|37,7199
|37,9089
|% 0,09
|
|Riyal
|8,8163
|8,8604
|% -0,00
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,28
|24,31
|% 0,66
|
|Platin
|916,92
|918,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,00
|1.023,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,94
|81,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,71
|2.179,01
|% 0,66
|