***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Telekom Grubu olarak geleceğe yönelik adımlarımızı sadece bugünün ihtiyaçları için değil, yarınların sürdürülebilirliği için atıyoruz. İnovasyon ve sorumlulukla şekillenen vizyonumuz bizi iş dünyasının yanı sıra çevresel ve sosyal alanlarda da öncü kılmayı amaçlıyor. Bu yolculukta, karbon ayak izimizi azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkımızı artırmak için somut adımlar atıyoruz. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuza bağlı Sürdürülebilirlik Komitemizin aldığı karar ile 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızda 2020 baz yılına nispeten %45'lik bir azaltım yapmayı, Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde, 2050 yılında ise Net Sıfır'ı hedefliyoruz. Verdiğimiz sözün, rakamlardaki azalışı ifade eden bir hedefin ötesinde, Türk Telekom olarak sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için duyduğumuz sorumluluğun göstergesi olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilirlik Komitemizce alınan kararı Yönetim Kurulumuz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın desteğiyle hayata geçireceğiz. Yakın zamanda küresel sürdürülebilirlik standartlarına uygun olarak "Bilim Temelli Hedefler Girişimi"ne (SBTi) dahil olup taahhüdümüzü yineleyeceğiz. Bu adım, sürdürülebilirlik taahhütlerimizi pekiştirirken geleceğe yönelik stratejilerimizin bilimsel temellere dayandığını şeffaf şekilde ortaya koymamız için zemin hazırlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257319BIST