Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.03.2024 09:46
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türk Telekom Grubu olarak geleceğe yönelik adımlarımızı sadece bugünün ihtiyaçları için değil, yarınların sürdürülebilirliği için atıyoruz. İnovasyon ve sorumlulukla şekillenen vizyonumuz bizi iş dünyasının yanı sıra çevresel ve sosyal alanlarda da öncü kılmayı amaçlıyor. Bu yolculukta, karbon ayak izimizi azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkımızı artırmak için somut adımlar atıyoruz. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuza bağlı Sürdürülebilirlik Komitemizin aldığı karar ile 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızda 2020 baz yılına nispeten %45'lik bir azaltım yapmayı, Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde, 2050 yılında ise Net Sıfır'ı hedefliyoruz. Verdiğimiz sözün, rakamlardaki azalışı ifade eden bir hedefin ötesinde, Türk Telekom olarak sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için duyduğumuz sorumluluğun göstergesi olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilirlik Komitemizce alınan kararı Yönetim Kurulumuz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın desteğiyle hayata geçireceğiz. Yakın zamanda küresel sürdürülebilirlik standartlarına uygun olarak "Bilim Temelli Hedefler Girişimi"ne (SBTi) dahil olup taahhüdümüzü yineleyeceğiz. Bu adım, sürdürülebilirlik taahhütlerimizi pekiştirirken geleceğe yönelik stratejilerimizin bilimsel temellere dayandığını şeffaf şekilde ortaya koymamız için zemin hazırlayacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257319


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:339.275
Değişim :  1,31% |  120,13
Açılış :  9.337  
Önceki Kapanış :  9.155  
En Düşük
9.269 En Yüksek
9.369
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 7.070,00 6.773.060 % 10,00  
ALVES 41,58 26.559.017 % 10,00  
JANTS 210,10 151.176.485 % 10,00  
DGATE 49,50 14.846.748 % 10,00  
GEREL 41,18 142.539.985 % 9,99  
daha fazla
10:33 Alış Satış %  
Dolar 31,9995 32,0037 % 0,30  
Euro 35,0265 35,0371 % 0,15  
Sterlin 42,4995 42,7126 % 0,02  
Frank 37,7199 37,9089 % 0,09  
Riyal 8,8163 8,8604 % -0,00  
daha fazla
10:33 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,28 24,31 % 0,66  
Platin 916,92 918,12 % 0,66  
Paladyum 1.020,00 1.023,43 % 0,66  
Brent Pet. 81,94 81,94 % 0,66  
Altın Ons 2.178,71 2.179,01 % 0,66  
Seans Raporu 10:33
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru