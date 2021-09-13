***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSTTLK12216 ISIN Kodlu Tahvil, 3. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 20.01.2022Vade (Gün Sayısı) 402Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTTLK12216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 14.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.03.2021 12.03.2021 15.03.2021 4,7515 19,0582 20,4655 7.127.250 Evet2 14.06.2021 11.06.2021 14.06.2021 5,2644 21,1155 22,8488 7.896.600 Evet3 13.09.2021 10.09.2021 13.09.2021 5,287 21,2061 22,9546 7.930.500 Evet4 20.01.2022 19.01.2022 20.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin TRSTTLK12216 ISIN kodlu tahvilinin üçüncü kupon ödemesi 13.09.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963577BIST