***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 28.07.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 478.550.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.04.2023Vade (Gün Sayısı) 180Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,8497Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTTLK42319Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 26.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 27.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 27.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 478.550.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.04.2023 24.04.2023 25.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.04.2023 24.04.2023 25.04.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. UZUN VADELİ: AAA (Trk) KISA VADELİ: J1+ (tr) GÖRÜNÜM: Stabil 19.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2022 tarih ve 39/1111 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, halka arz edilmeksizin 180 gün vadeli, 478.550.000 TL nominal tutarlı finansman bonosu ihracına ilişkin satış ve takas işlemleri 27.10.2022 tarihinde tamamlanmıştır. İhraca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074815BIST