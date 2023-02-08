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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

08.02.2023 08:17
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz hissesinde pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla paylarının geri alımı.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz hissesinde pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla, 25.07.2020 tarihli Genel Kurul'da verilen yetki ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihinde yaptığı duyurular çerçevesinde Şirket paylarının geri alımını gerc¸ekles¸tirmek u¨zere S¸irket yo¨netimini yetkilendirmis¸tir.
Bu kapsamda
- Geri alım için ayrılacak fonun, en fazla 500.000.000 TL olarak belirlenmesine,
- Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 2.000.000.000 adet (20.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,
- Pay geri alımı kapsamında gerçekleştirilecek işlemler hakkında, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortaklara bilgi sunulmasına,
- İşlemler için Şirketimiz Genel Müdürü ve Finans Genel Müdür Yardımcısının müştereken yetkilendirilmesine,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111057


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Tam 7.736 7.791 36,00  
Yarım 3.780 3.813 18,00  
Çeyrek 1.890 1.906 9,00  
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Gümüş Gr. 13,58 13,60 0,17  
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