***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Kararı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz hissesinde pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla paylarının geri alımı.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz hissesinde pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla, 25.07.2020 tarihli Genel Kurul'da verilen yetki ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihinde yaptığı duyurular çerçevesinde Şirket paylarının geri alımını gerc¸ekles¸tirmek u¨zere S¸irket yo¨netimini yetkilendirmis¸tir.Bu kapsamda- Geri alım için ayrılacak fonun, en fazla 500.000.000 TL olarak belirlenmesine,- Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 2.000.000.000 adet (20.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,- Pay geri alımı kapsamında gerçekleştirilecek işlemler hakkında, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortaklara bilgi sunulmasına,- İşlemler için Şirketimiz Genel Müdürü ve Finans Genel Müdür Yardımcısının müştereken yetkilendirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111057BIST