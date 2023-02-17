***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz hissesinde pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla paylarının geri alımı.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarD Grubu, TTKOM, TRETTLK00013 17.02.2023 500.000 0,014 19,484Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 08.02.2023 tarihli pay geri alım kararı kapsamında 17.02.2023 tarihinde 500.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu TTKOM paylarının şirket sermayesine oranı %0,014'dir.İşlemlere ilişkin detaylara tabloda yer verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından verilen hisse geri alım yetkisinin süresinin 3 yıl olduğunu bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115020BIST