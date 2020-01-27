***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.01.2020 09:26
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Mobil İletişim Hizmetleri Sağlayıcısı 15.800.080.847,95 15.800.080.847,95 TRY 100 Bağlı ortaklık
TTNET A.Ş. İnternet Servis Sağlayıcı 514961900 514961900 TRY 100 Bağlı ortaklık
Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri 10.769.596,45 10.769.596,45 TRY 100 Bağlı ortaklık
Innova Bilişim Çözümleri A.Ş. Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri 33.920.945,64 33.920.945,64 TRY 100 Bağlı ortaklık
Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Çağrı Merkezi ve Müşteri İlişkileri 36000000 36000000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Veri Tabanlı Eğitim Hizmetleri 50000000
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9637
En Düşük
5,9597
18:056,5644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5648
En Düşük
6,5596
18:05302,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,25
|Açılış
|: 302,00
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
302,31
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7309
|7,7697
|% 0,25
|
|Frank
|6,0933
|6,1300
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.578
|0,32
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,21
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,60
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|58,76
|58,76
|-0,05
|