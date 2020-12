***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Mobil İletişim Hizmetleri Sağlayıcısı 15.800.080.847,95 15.800.080.847,95 TRY 100 Bağlı ortaklıkTTNET A.Ş. İnternet Servis Sağlayıcı 514961900 514961900 TRY 100 Bağlı ortaklıkArgela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri 10.769.596,45 10.769.596,45 TRY 100 Bağlı ortaklıkInnova Bilişim Çözümleri A.Ş. Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri 33.920.945,64 33.920.945,64 TRY 100 Bağlı ortaklıkAssistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Çağrı Merkezi ve Müşteri İlişkileri 36000000 36000000 TRY 100 Bağlı ortaklıkSebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Veri Tabanlı Eğitim Hizmetleri 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı ortaklıkNETSIA Inc Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri 200001 200001 USD 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSebit LLC Veri Tabanlı Eğitim Hizmetleri 10000 10000 USD 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTT International Holding B.V. Holding Şirketi 18000 18000 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International AT Gmbh Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 36400000 36400000 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International HU Kft Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 3061290000 3061290000 HUF 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkS.C.EuroWeb Romania SRL Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 575000 575000 RON 99,96 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International BG EOOD Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 5200 5200 BGN 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International CZ sro Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 167357300 167357300 CZK 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International SRB d.o.o. Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 30000 30000 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International Telekomunikacjie d.o.o. Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 8763 8763 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International SK s.r.o. Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 3024500 3024500 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 43000000 43000000 TRY 100 UAH 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International srl Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 10000 10000 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International DOOEL Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 5000 5000 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International RU o.o.o Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 10000 10000 RUB 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekomünikasyon Euro GmbH Mobil Hizmet Pazarlama 25000 25000 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International d.o.o. Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 20000 20000 HRK 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTT International HK Limited Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 1000 1000 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş. Kullanıcılara Yönelik Elektrik Ticareti 5000000 5000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri 5000000 5000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNet Ekran Televizyonculuk ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 500000 500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNet Ekran1 Televizyon ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNet Ekran2 Televizyon ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNet Ekran3 Televizyon ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNet Ekran4 Televizyon ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNet Ekran6 Televizyon ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNet Ekran10 Televizyon ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNet Ekran11 Televizyon ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 600000 600000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTasfiye Halinde 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Çağrı Merkezi ve Müşteri İlişkileri 1000000 1000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkCetel Telekom İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arnavutluk Sabit Hat Operatörü Hakim Ortağı olan SPV 173000000