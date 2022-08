***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Mobil İletişim Hizmetleri Sağlayıcısı 15.800.080.847,95 15.800.080.847,95 TRY 100 Bağlı ortaklıkTTNET A.Ş. İnternet Servis Sağlayıcı 514961900 514961900 TRY 100 Bağlı ortaklıkArgela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri 10.769.596,45 10.769.596,45 TRY 100 Bağlı ortaklıkInnova Bilişim Çözümleri A.Ş. Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri 33.920.945,64 33.920.945,64 TRY 100 Bağlı ortaklıkAssistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Çağrı Merkezi ve Müşteri İlişkileri 36000000 36000000 TRY 100 Bağlı ortaklıkSebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Veri Tabanlı Eğitim Hizmetleri 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı ortaklıkNETSIA Inc Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri 200001 200001 USD 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSebit LLC Veri Tabanlı Eğitim Hizmetleri 10000 10000 USD 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTT International Holding B.V. Holding Şirketi 18000 18000 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International AT Gmbh Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 36400000 36400000 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International HU Kft Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 3061290000 3061290000 HUF 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkS.C.EuroWeb Romania SRL Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 575000 575000 RON 99,96 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International BG EOOD Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 5200 5200 BGN 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International CZ sro Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 167357300 167357300 CZK 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International SRB d.o.o. Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 30000 30000 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International Telekomunikacjie d.o.o. Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 8763 8763 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International SK s.r.o. Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 3024500 3024500 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 43000000 43000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International UA TOV Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 2250000 2250000 UAH 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International srl Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 10000 10000 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International DOOEL Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 5000 5000 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International RU o.o.o Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 10000 10000 RUB 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekomünikasyon Euro GmbH Mobil Hizmet Pazarlama 25000 25000 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTürk Telekom International d.o.o. Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 20000 20000 HRK 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTT International HK Limited Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 1000 1000 EUR 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş. Kullanıcılara Yönelik Elektrik Ticareti 5000000 5000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri 5000000 5000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNet Ekran Televizyonculuk ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 500000 500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNet Ekran1 Televizyon ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNet Ekran2 Televizyon ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNet Ekran3 Televizyon ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNet Ekran4 Televizyon ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNet Ekran6 Televizyon ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNet Ekran10 Televizyon ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkNet Ekran11 Televizyon ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 600000 600000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkCetel Telekom İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arnavutluk Sabit Hat Operatörü Hakim Ortağı olan SPV 173000000 11840000 TRY 6,84 Bağlı Menkul KıymetTT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Satış ve Dağıtım Hizmetleri 10050000 10050000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTT Ventures Proje Geliştirme A.Ş. Diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri 30000000 30000000 TRY 100 Bağlı ortaklıkDoctorTurkey İnternet Sağlık Destek Hizmetleri AŞ. İnternet üzerinden sağlık danışmanlık hizmetleri 114.457,84 19.457,84 TRY 17 İştirakAyasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri (Sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) 487201 33600 TRY 6,8965 Bağlı Menkul KıymetOtak Teknoloji A.Ş. Bilişim, siber güvenlik ve haberleşme alanında ar-ge faaliyetleri gerçekleştirmek 50000 10000 TRY 20 İştirakEltemtek Elektrik Tesisleri Mühendislik Müteahitlik Danışmanlık ve Tic. A.Ş. Elektrik enerjisi tesisleri ile ilgili her türlü mühendislik hizmetleri 2500000 275000 TRY 11 Bağlı Menkul KıymetEltemtek ARGE A.Ş. Enerji konusunda ar-ge çalışmaları ve yazılım geliştirmeleri 50000 5500 TRY 11 Bağlı Menkul KıymetTÜV Austrıa Eltemtek Enerji A.Ş. Enerji alanında tesis ve ekipman sertifikasyonu 250000 13475 TRY 5,39 Bağlı Menkul KıymetTT Destek Hizmetleri A.Ş. Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon vb. yardımcı hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması) 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı ortaklıkVirasoft Yazılım Ticaret A.Ş. Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) 216450 27128 TRY 12,53 İştirakAPPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş. Web portalı ve bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSyntonym Limited Şirket, görsel veri işleyen ve depolayan kurumların ellerindeki verilerin GDPR ve KVKK uyumlu bir şekilde işlenebilmesini, paylaşılabilmesini ve yapay zeka eğitim verisi olarak kullanılabilmesini sağlayan teknolojiler geliştirmektedir. 1348655 53639 GBP 3,98 Bağlı Menkul KıymetQuantwifi Bilişim ve Ticaret A.Ş. İnternet servisi sağlayıcı telekom firmaları için ev içi kablosuz bağlantı ve internet bağlantı kalitesini ölçen, sorunları tespit edip giderme yolları öneren bulut ve makine öğrenmesi tabanlı çözümler geliştirmektedir. 58824 8824 TRY 15 İştirakB2metrik Yazılım ve Bilişim A.Ş. Şirketlerin verilerini anlamlandırarak müşteri yolculuğu öngörüleri, risk skorlama, müşteri hareket tahminlemeleri, müşteri segmentasyonu, kampanya ve fiyat optimizasyon süreci yönetimi gibi birçok farklı yapay zeka temelli analitik çözümler oluşturmakta ve müşterilerin verilerinden gelecek tahminlemeleri yaparak yüksek doğruluk ve tahmin oranları sağlamaktadır. 56178 3511 TRY 6,25 Bağlı Menkul KıymetTTG Finansal Teknolojiler A.Ş. Finansal Danışmanlık Hizmetleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEarnado Yazılım A.Ş. Earnado, firmaların SEO, sosyal medya ve reklam yönetimi yapmalarını algoritmalar ile pazarlama kararları vermesini sağlayan karar destek çözümüdür. Earnado ile firmalar dijital pazarlama ile büyüyebilmek için Google, Facebook ve rakiplerden aldığı veriler ile yol haritaları oluşturabilir, aksiyon alabilmek için kararlar destek sistemini kullanabilir ve "Earnie" adı verilen online çalışanlar ile aksiyonları hayata geçirebilirler. 61113 1556 TRY 2,55 Bağlı Menkul KıymetYıldız Tekno Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket, girişim sermayesi yatırımları, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli anonim ortaklıktır. 30000000 5000000 TRY 16,67 İştirakTTG Ventures Marketing Inc. Yazılım programlarının perakende ve toptan ticareti 1 1 USD 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057255BIST