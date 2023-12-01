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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.12.2023 18:53
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
GÜLSEN AYAZ Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü 11.09.2020 02123099630 gulsen.ayaz@turktelekom.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204834, 912073
EREN ÖNER Kurumsal Yönetim, Uyum ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü 10.03.2017 02123099638 eren.oner@turktelekom.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203138, 702973

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖMER FATİH SAYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bürokrat 04.09.2018 İcrada Görevli Değil ? Türk Telekomünikasyon A.Ş. Risklerin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesi Üyesi ? Türk Telekomünikasyon A.Ş. Aday Gösterme Ve Ücret Komitesi Üyesi ? Türk Telekomünikasyon A.Ş. Erişim Altyapı Komitesi Üyesi ? Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yatırım Komitesi Üyesi T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Yardımcısı 0 C Bağımsız Üye Değil Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi
YİĞİT BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.05.2014 İcrada Görevli Değil ? Türk Telekomünikasyon A.Ş. Denetim Komitesi Başkanı ? Türk Telekomünikasyon A.Ş. Risklerin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesi Başkanı ? Türk Telekomünikasyon A.Ş. Aday Gösterme Ve Ücret Komitesi Başkanı ? Türk Telekomünikasyon A.Ş. Erişim Altyapı Komitesi Üyesi ? Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yatırım Komitesi Üyesi ? Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tivibu Komitesi Başkanı T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, T.C. Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/358251 Değerlendirildi Hayır Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Başkanı
SELİM DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 04.09.2018 İcrada Görevli Değil ? Türk Telekomünikasyon A.Ş. Denetim Komitesi Üyesi ? Türk Telekomünikasyon A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müşaviri Hayır 0 B Bağımsız Üye https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/708083 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
ENVER İSKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 31.03.2021 İcrada Görevli Değil TTNET Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014683 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
SALİM ARDA ERMUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Katılım Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Katılım Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0 A Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi
ÜMÜT ÖNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2022 İcrada Görevli - Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdür/CEO, - TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür/CEO, - TTNET A.Ş. Genel Müdür/CEO, - AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, - Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, - Net Ekran Televizyonculuk ve Medya Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, - TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, - TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, - TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, - TT Destek Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, - TTG Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, - TT Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, - Netsia Inc. USA Yönetim Kurulu Başkanı, - CETEL Telekom İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Eski: -Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (GMY), Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), TTNET A.Ş., Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - m-TOD (Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı, -RVD (Reklam Verenler Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, -YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Üyesi, -DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Amerika İş Konseyi Temsilci Üyesi, - TVYD (Televizyon Yayıncıları Derneği) Üyesi, - Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi, -Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Bireysel Üye A Bağımsız Üye Değil
METİN İLHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Jurist Law Office Kurucu Ortağı 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
DENİZ YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 09.08.2023 İcrada Görevli Değil ? T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Ve Kambiyo Genel Müdürü ? İhracatı Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi A Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221699


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