***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
13.05.2020 19:09
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/05/2020
Karar Sayısı
49
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 1.31.03.2020 tarihinde sona eren döneme ait Konsolide Finansal Tablo ve Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini, 2.İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 3.İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844811
BIST
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.865
En Düşük
99.443
18:056,9689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0065
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9637
18:057,5366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5239
18:05384,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,10
|Açılış
|: 384,14
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.384.875
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.100.117
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|908.232
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|574.050
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|76.920
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|87.002.858
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.466.617
|% -9,98
|
|SERVE
|4,54
|1.308.586
|% -9,92
|
|GEDIK
|18,75
|14.392.471
|% -9,68
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 4,52
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% -0,19
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4752
|8,5177
|% -0,41
|
|Frank
|7,1305
|7,1734
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8484
|1,8577
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-1,31
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.514
|-4,50
|
|Tam
|2.543
|2.579
|-4,60
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-2,30
|
|Çeyrek
|620
|631
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,52
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,51
|29,51
|0,32
|
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