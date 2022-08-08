***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
08.08.2022 18:15
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2022
Karar Sayısı
69
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 1.30.06.2022 tarihinde sona eren döneme ait Konsolide Finansal Tablolar'ın ve Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini, 2.İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar'ın ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 3.İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar'ın konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053062
BIST
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|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
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|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
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|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
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|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
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|ASUZU
|240,60
|15.081.770
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|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
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|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
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|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
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|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
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|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
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|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
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|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
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|EKGYO
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|YKBNK
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|1.885.328.995
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|
|ZOREN
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|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|17,9225
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|Sterlin
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|
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|
|Riyal
|4,7417
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.795
|1.796
|6,51
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,84
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.913
|6.986
|-1,00
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|Yarım
|3.368
|3.416
|0,00
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|Çeyrek
|1.689
|1.707
|0,00
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|Gümüş.Ons
|20,47
|20,51
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,12
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|B. Petrol
|96,00
|96,00
|-0,65
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