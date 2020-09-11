***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.09.2020 18:26
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gülsen Ayaz, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne atanmıştır. Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması görevlerini Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No : 204834) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına (Lisans No : 912073) sahip olan Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gülsen Ayaz üstlenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874803
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4791
En Düşük
7,4368
18:058,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0465
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
18:05468,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,52
|Açılış
|: 468,69
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|6,82
|2.724.699
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|43.497.769
|% 10,00
|
|VERUS
|39,38
|85.496.692
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|593.909
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|1.351.659
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.672.449
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.686.989
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.423.419
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|6.092.553
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|3.026.369
|% -9,66
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|THYAO
|10,93
|1.051.894.626
|% 1,58
|
|PGSUS
|48,38
|778.541.294
|% 5,17
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,22
|665.818.532
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,49
|563.371.416
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,29
|461.143.145
|% 3,20
|
|IHLAS
|1,07
|253.800.553
|% 9,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4769
|7,4786
|% 0,40
|
|Euro
|8,8461
|8,8505
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,5303
|9,5781
|% 0,19
|
|Frank
|8,1933
|8,2426
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9875
|1,9975
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|3,24
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|40,00
|40,00
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
-
17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında