***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gülsen Ayaz, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne atanmıştır. Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması görevlerini Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No : 204834) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına (Lisans No : 912073) sahip olan Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gülsen Ayaz üstlenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874803BIST