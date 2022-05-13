***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.05.2022 19:41
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1. maddesi kapsamında, Şirketimizin 31.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'unda onaylanan yeni Yönetim Kurulu kompozisyonuna bağlı olarak Yönetim Kurulu Komite Üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Denetim Komitesi • Yiğit Bulut– Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) • Selim Dursun – Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Kurumsal Yönetim Komitesi • Enver İskurt – Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) • Selim Dursun – Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) • Metin İlhan – Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi) • Gülsen Ayaz – Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Direktörü) Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi • Yiğit Bulut – Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) • Dr. Ömer Fatih Sayan - Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi) • Mahmut Gürcan – Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030424
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,25
|Açılış
|: 2.416
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2.427
En Düşük
2.397
18:0515,4880
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|: 0,68%
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18:05900,84
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|: 0,14%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 899,59
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910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|40,48
|108.621.154
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.716.091
|% 10,00
|
|DURDO
|22,66
|41.817.146
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|41.056.533
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|300.323.565
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|935.702
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|3.234.985
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|2.217.301
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|143.613.030
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|230.105.112
|% -9,95
|
|THYAO
|42,48
|3.862.950.371
|% 1,48
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|SISE
|19,71
|2.150.492.372
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,67
|1.467.550.845
|% -0,63
|
|TUPRS
|256,20
|1.265.030.647
|% 1,55
|
|DOHOL
|3,81
|1.113.019.360
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,69
|534.862.648
|% 0,75
|
|KARSN
|5,33
|885.726.983
|% 4,51
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,55
|619.405.483
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4796
|15,4880
|% 0,68
|
|Euro
|16,1186
|16,1458
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,8835
|18,9782
|% 1,11
|
|Frank
|15,3841
|15,4768
|% 0,89
|
|Riyal
|4,1138
|4,1344
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-11,67
|
|Altın Gr.
|901
|902
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-16,00
|
|Tam
|6.075
|6.231
|-8,35
|
|Yarım
|2.936
|3.014
|-4,04
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,45
|0,23
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,88
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Seans Raporu
18:05
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