***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1. maddesi kapsamında, Şirketimizin 31.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'unda onaylanan yeni Yönetim Kurulu kompozisyonuna bağlı olarak Yönetim Kurulu Komite Üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Denetim Komitesi • Yiğit Bulut– Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) • Selim Dursun – Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Kurumsal Yönetim Komitesi • Enver İskurt – Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) • Selim Dursun – Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) • Metin İlhan – Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi) • Gülsen Ayaz – Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Direktörü) Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi • Yiğit Bulut – Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) • Dr. Ömer Fatih Sayan - Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi) • Mahmut Gürcan – Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030424BIST