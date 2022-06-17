***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1. maddesi kapsamında kurulmuş ve Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" kapatılmıştır. Kapanan komitelerin mevcut görevlerini yerine getirmek üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösterecek "Aday Gösterme ve Ücret Komitesi" kurulmuştur. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Yiğit Bulut – Komite Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan – Komite Üyesi Salim Arda Ermut – Komite ÜyesiAday Gösterme ve Ücret Komitesi Çalışma Esasları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038148BIST