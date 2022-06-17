***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.06.2022 20:48
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1. maddesi kapsamında kurulmuş ve Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" kapatılmıştır. Kapanan komitelerin mevcut görevlerini yerine getirmek üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösterecek "Aday Gösterme ve Ücret Komitesi" kurulmuştur. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Yiğit Bulut – Komite Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan – Komite Üyesi Salim Arda Ermut – Komite Üyesi
Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Çalışma Esasları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038148
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0408
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3516
En Düşük
17,2421
17:5918,2375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0377
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.023,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,18
|Açılış
|: 1.023,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.021,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3265
|17,3391
|% 0,24
|
|Euro
|18,1580
|18,2375
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,1164
|21,2223
|% -0,89
|
|Frank
|17,8052
|17,9125
|% -0,12
|
|Riyal
|4,6052
|4,6283
|% 0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-20,07
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-9,46
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.777
|6.898
|-68,00
|
|Yarım
|3.327
|3.374
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.686
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|-0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|-6,26
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem