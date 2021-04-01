***TTKOM* *YUNSA* *YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.04.2021 09:30
***TTKOM******YUNSA******YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TTKOM, YKBNK, YUNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTKOM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1783366 TL Teorik Fiyat: 6,602 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YKBNK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0591922 TL Teorik Fiyat: 2,141 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YUNSA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8230452 TL Teorik Fiyat: 14,877 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922508
BIST
11:521.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 21,60
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.399
11:528,1743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0656
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
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8,2878
En Düşük
8,1254
11:529,6193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0493
|Açılış
|: 9,5350
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|Önceki Kapanış
|: 9,6700
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9,7559
En Düşük
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11:52450,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,12
|Açılış
|: 450,01
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ARZUM
|24,22
|47.692.528
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|65.540.858
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.573.835
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.870.943
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.901.624
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|54,70
|1.378.540
|% -6,42
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,86
|1.675.314.801
|% 2,54
|
|SASA
|46,64
|517.153.652
|% 3,37
|
|KOZAL
|119,90
|445.017.923
|% 0,76
|
|BJKAS
|9,05
|394.128.107
|% 8,64
|
|PETKM
|5,95
|335.042.616
|% 3,48
|
|GARAN
|6,86
|1.675.314.801
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,22
|140.871.702
|% 2,52
|
|TSKB
|1,38
|88.709.371
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,91
|109.924.220
|% 0,00
|
|PETKM
|5,95
|335.042.616
|% 3,48
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1700
|8,1743
|% -0,80
|
|Euro
|9,6041
|9,6193
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,2076
|11,2638
|% -1,02
|
|Frank
|8,5894
|8,6412
|% -1,20
|
|Riyal
|2,1683
|2,1792
|% -1,00
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|9,14
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-6,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-3,91
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-1,90
|
|Çeyrek
|718
|735
|-0,95
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,78
|63,78
|1,04
|