***TTKOM* *YUNSA* *YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TTKOM******YUNSA******YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler TTKOM, YKBNK, YUNSA01.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaTURK TELEKOM TTKOM 0,1783366 0,1515861YAPI VE KREDI BANK. YKBNK 0,0591922 0,0503133YUNSA YUNSA 0,8230452 0,6995884Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922209BIST