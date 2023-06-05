***TTRAK* *AHGAZ* *KLRHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TTRAK******AHGAZ******KLRHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AHGAZ, KLRHO, TTRAK06.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaAHLATCI DOĞALGAZ AHGAZ 1.150,00000 Kaydi PayKILER HOLDING KLRHO 150,00000 Kaydi PayTURK TRAKTOR TTRAK 87,5 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156143BIST