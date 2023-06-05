***TTRAK* *AHGAZ* *KLRHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
05.06.2023 17:16
***TTRAK******AHGAZ******KLRHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AHGAZ, KLRHO, TTRAK
06.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
AHLATCI DOĞALGAZ AHGAZ 1.150,00000 Kaydi Pay
KILER HOLDING KLRHO 150,00000 Kaydi Pay
TURK TRAKTOR TTRAK 87,5 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156143
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 5,04%
|| 257,69
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,2507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2940
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,9520
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,4948
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
18:051.337,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 24,09
|Açılış
|: 1.337,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SASA
|63,80
|3.057.857.245
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.816.733
|% 10,00
|
|BRSAN
|229,00
|445.021.363
|% 9,99
|
|BFREN
|4.227,30
|77.892.625
|% 9,99
|
|POLHO
|11,01
|102.527.052
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|542.198.045
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|37.829.387
|% -9,96
|
|PAMEL
|171,20
|271.038.660
|% -5,93
|
|KSTUR
|283,50
|144.429
|% -5,22
|
|UZERB
|175,00
|1.011.467
|% -4,63
|
|THYAO
|164,40
|12.761.205.845
|% 9,53
|
|KCHOL
|93,80
|5.377.750.401
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.191.248.687
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,09
|4.916.093.715
|% 4,68
|
|GARAN
|29,50
|4.054.392.315
|% 2,93
|
|EKGYO
|7,61
|3.273.844.031
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,09
|4.916.093.715
|% 4,68
|
|AKBNK
|18,17
|5.191.248.687
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.112.353.969
|% 3,02
|
|GARAN
|29,50
|4.054.392.315
|% 2,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2446
|21,2490
|% 1,39
|
|Euro
|22,8729
|22,9792
|% 2,32
|
|Sterlin
|26,2936
|26,4255
|% 1,11
|
|Frank
|23,3549
|23,4956
|% 1,68
|
|Riyal
|5,6482
|5,6765
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,33
|
|Altın Gr.
|1.337
|1.338
|24,43
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.405
|4.513
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,09
|16,11
|0,17
|
|B. Petrol
|77,20
|77,20
|1,07
|
Seans Raporu
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
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17:58
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
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17:58
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