***TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler TTRAK20.03.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaTURK TRAKTOR TTRAK 1,8737469 1,5926848Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830777BIST