***TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
19.03.2020 17:03
***TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TTRAK
20.03.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
TURK TRAKTOR TTRAK 1,8737469 1,5926848
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830777
BIST
18:0585.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -381,22
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
18:056,5390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0594
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
18:057,0527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0216
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
18:05309,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,19
|Açılış
|: 309,91
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,39
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|525.321
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.561.503
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.780,30
|1.041.684
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|211.267.318
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|524.452
|% 10,00
|
|HUBVC
|11,41
|101.134.377
|% -12,70
|
|ERSU
|1,80
|8.814.710
|% -10,00
|
|PGSUS
|26,10
|182.807.617
|% -10,00
|
|MAVI
|30,60
|7.907.215
|% -10,00
|
|LKMNH
|4,25
|918.378
|% -9,96
|
|GARAN
|7,58
|1.029.541.372
|% -5,25
|
|ASELS
|21,10
|828.223.336
|% -2,94
|
|THYAO
|7,94
|739.370.927
|% 0,51
|
|YKBNK
|1,90
|442.691.973
|% -4,04
|
|ISFIN
|2,86
|211.267.318
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,90
|442.691.973
|% -4,04
|
|GARAN
|7,58
|1.029.541.372
|% -5,25
|
|ODAS
|1,18
|130.667.710
|% -1,67
|
|ISGYO
|1,31
|140.155.589
|% 4,80
|
|IHLGM
|0,74
|73.456.565
|% -3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6377
|7,6760
|% 1,65
|
|Frank
|6,6638
|6,7040
|% -0,04
|
|Riyal
|1,7337
|1,7424
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-11,52
|
|Altın Gr.
|311
|311
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|11,98
|12,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|25,98
|25,98
|1,10
|