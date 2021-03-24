***TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
24.03.2021 16:53
***TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TTRAK
25.03.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
TURK TRAKTOR TTRAK 15,9268489 13,5378215
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920200
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 36,43
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
18:057,9278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0122
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
18:059,4285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0329
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
18:05438,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,23
|Açılış
|: 438,70
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARENA
|54,45
|50.910.621
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.411.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.148.125
|% 10,00
|
|KSTUR
|286,00
|585.908
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|569.069
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|2.757.580
|% -9,98
|
|LUKSK
|70,00
|9.236.572
|% -5,34
|
|GSRAY
|3,62
|487.852.791
|% -4,23
|
|BJKAS
|5,73
|277.905.862
|% -3,54
|
|EMKEL
|2,56
|10.067.991
|% -3,40
|
|GARAN
|7,20
|7.149.552.488
|% 0,14
|
|SASA
|47,30
|2.029.610.977
|% 8,39
|
|PETKM
|5,62
|1.027.797.896
|% 4,66
|
|FROTO
|207,20
|964.968.021
|% 2,03
|
|SISE
|7,38
|942.922.090
|% 4,38
|
|GARAN
|7,20
|7.149.552.488
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,23
|597.990.567
|% 1,83
|
|TSKB
|1,46
|378.207.710
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,19
|260.289.164
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,91
|405.743.573
|% 3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9185
|7,9278
|% -0,15
|
|Euro
|9,3953
|9,4285
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,7894
|10,8435
|% -0,90
|
|Frank
|8,3910
|8,4415
|% -0,91
|
|Riyal
|2,0964
|2,1069
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|3,69
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|2,34
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de