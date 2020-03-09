***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:18
***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTRAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825481
BIST
16:18103.830
En Yüksek
|Değişim
|: -5,27%
|| -5.770,85
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
103.790
16:186,1147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,1140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:187,0129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1286
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:18330,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,67
|Açılış
|: 330,39
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|66.823.633
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,98
|10.522.304
|% 7,53
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,19
|14.976.468
|% -15,86
|
|VAKKO
|5,09
|50.811.700
|% -15,59
|
|OYAYO
|6,61
|6.602.159
|% -14,93
|
|AYCES
|8,50
|1.602.153
|% -14,83
|
|TGSAS
|4,61
|2.297.134
|% -14,79
|
|THYAO
|10,68
|721.111.515
|% -4,13
|
|ASELS
|27,98
|507.359.344
|% -6,23
|
|GARAN
|9,45
|275.788.320
|% -5,78
|
|TUPRS
|92,95
|210.466.437
|% -1,90
|
|YKBNK
|2,30
|196.361.415
|% -5,35
|
|IHLGM
|1,27
|128.451.256
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,30
|196.361.415
|% -5,35
|
|ODAS
|1,92
|144.981.391
|% -7,25
|
|KARSN
|1,73
|122.785.062
|% -6,49
|
|THYAO
|10,68
|721.111.515
|% -4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9896
|8,0296
|% 1,00
|
|Frank
|6,5833
|6,6230
|% 1,94
|
|Riyal
|1,6235
|1,6317
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|9,59
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.174
|2.228
|18,33
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|8,87
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,43
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,94
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|35,23
|35,23
|-10,04
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