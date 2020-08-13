***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 14:22
***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTRAK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTRAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868576
BIST
14:491.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
14:497,3332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
14:498,6851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0433
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
14:49455,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,86
|Açılış
|: 455,92
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler14:49
|MSGYO
|4,18
|37.727.624
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.907.892
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|43.761.900
|% 9,93
|
|KLGYO
|9,31
|40.321.437
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|GLRYH
|14,82
|95.394.387
|% -9,47
|
|RTALB
|43,40
|434.737.360
|% -9,01
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,10
|771.148.863
|% 1,74
|
|GARAN
|7,05
|606.844.527
|% -0,28
|
|THYAO
|11,24
|590.619.642
|% -1,58
|
|KARSN
|3,21
|576.541.418
|% 4,90
|
|GUSGR
|6,30
|571.771.219
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,03
|499.386.999
|% -0,49
|
|KARSN
|3,21
|576.541.418
|% 4,90
|
|KRDMD
|2,93
|527.880.988
|% -2,98
|
|SKBNK
|1,55
|259.309.941
|% 2,65
|
|ODAS
|2,55
|342.484.122
|% 0,79
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3271
|7,3332
|% -0,01
|
|Euro
|8,6735
|8,6851
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,5752
|9,6232
|% 0,50
|
|Frank
|8,0163
|8,0646
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9493
|1,9590
|% -0,02
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|16,16
|
|Altın Gr.
|455
|456
|3,51
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|5,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|0,15
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|0,07
|
|Çeyrek
|731
|749
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,22
|
|B. Petrol
|45,31
|45,31
|-0,12
|