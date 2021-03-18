***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2021 10:50
***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTRAK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTRAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918959
BIST
13:341.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
13:347,4668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0286
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
13:348,9288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0614
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9219
13:34416,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -3,73
|Açılış
|: 416,75
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
416,23
BIST En Aktif Hisseler13:34
|CLEBI
|330,00
|212.499.188
|% 10,00
|
|GOLTS
|65,05
|49.668.944
|% 9,97
|
|VKFYO
|9,05
|37.873.236
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.303.052
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,98
|9.048.873
|% 9,94
|
|VAKKO
|16,12
|26.197.255
|% -8,41
|
|CASA
|149,00
|438.867
|% -6,88
|
|SERVE
|17,05
|78.417
|% -5,28
|
|BALAT
|8,28
|254.387
|% -5,15
|
|FROTO
|217,50
|1.842.749.058
|% -5,10
|
|FROTO
|217,50
|1.842.749.058
|% -5,10
|
|GARAN
|8,97
|721.818.352
|% 2,51
|
|THYAO
|14,24
|654.563.674
|% -2,13
|
|KRDMD
|7,56
|581.694.371
|% -0,66
|
|SISE
|7,83
|427.336.837
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,20
|275.858.389
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,74
|326.693.088
|% 1,86
|
|GARAN
|8,97
|721.818.352
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,56
|581.694.371
|% -0,66
|
|TSKB
|1,72
|125.404.501
|% 1,78
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4644
|7,4670
|% -0,38
|
|Euro
|8,9218
|8,9298
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,4074
|10,4595
|% -0,25
|
|Frank
|8,0332
|8,0816
|% -0,70
|
|Riyal
|1,9859
|1,9959
|% -0,31
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-11,59
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,96
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-4,00
|
|Tam
|2.758
|2.827
|-6,84
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-3,31
|
|Çeyrek
|669
|684
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|-0,29
|