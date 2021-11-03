***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:02
***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTRAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974283
BIST
13:181.522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -11,14
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
13:189,6929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0905
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
13:1811,2352
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1119
|Açılış
|: 11,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
13:18554,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,31
|Açılış
|: 554,36
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler13:18
|IHAAS
|5,06
|26.786.851
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,18
|142.279.767
|% 7,66
|
|DOBUR
|68,85
|38.120.976
|% 6,91
|
|TUREX
|12,82
|53.285.781
|% 5,60
|
|RODRG
|15,32
|5.636.676
|% 5,15
|
|NUGYO
|11,38
|31.615.302
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|85.768.580
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|31.889.967
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.901.305
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.205.518
|% -9,81
|
|GARAN
|10,10
|2.472.530.287
|% -0,59
|
|THYAO
|15,31
|1.128.995.478
|% -1,16
|
|SISE
|8,71
|828.451.573
|% 1,04
|
|TSPOR
|5,10
|798.723.908
|% -5,03
|
|YKBNK
|2,81
|659.020.297
|% -0,71
|
|GARAN
|10,10
|2.472.530.287
|% -0,59
|
|YKBNK
|2,81
|659.020.297
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,93
|394.570.292
|% -4,93
|
|TSKB
|1,37
|230.994.236
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,10
|798.723.908
|% -5,03
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6873
|9,6929
|% 0,94
|
|Euro
|11,2285
|11,2352
|% 1,01
|
|Sterlin
|13,1165
|13,1823
|% 0,62
|
|Frank
|10,5538
|10,6174
|% 0,92
|
|Riyal
|2,5676
|2,5804
|% 0,60
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,88
|
|Altın Gr.
|558
|558
|6,31
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.669
|3.761
|54,77
|
|Yarım
|1.773
|1.820
|26,49
|
|Çeyrek
|890
|910
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,12
|
|B. Petrol
|83,38
|83,38
|-1,34
|