***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 17:16
***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTRAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084419
BIST
17:104.972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 8,95
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:1018,6343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:1019,6795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0502
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
17:101.074,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,89
|Açılış
|: 1.074,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.073,31
BIST En Aktif Hisseler17:08
|GLBMD
|12,87
|43.425.060
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|102.062.167
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.805.193
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|301.521.210
|% 9,99
|
|SASA
|108,00
|737.599.118
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|367.857.139
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|104.949.007
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|76.453.343
|% -9,97
|
|YEOTK
|71,85
|115.825.270
|% -9,96
|
|THYAO
|139,00
|11.730.409.005
|% 8,34
|
|EREGL
|42,90
|11.375.692.064
|% 3,57
|
|KRDMD
|16,23
|7.794.225.570
|% 9,96
|
|ASELS
|48,90
|4.652.505.509
|% 3,95
|
|EKGYO
|7,22
|3.761.419.243
|% 1,12
|
|EKGYO
|7,22
|3.761.419.243
|% 1,12
|
|KRDMD
|16,23
|7.794.225.570
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,20
|2.814.528.573
|% -2,30
|
|EREGL
|42,90
|11.375.692.064
|% 3,57
|
|ADESE
|1,85
|425.887.770
|% 9,47
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6341
|18,6374
|% 0,02
|
|Euro
|19,6719
|19,6879
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,8013
|22,9156
|% -0,08
|
|Frank
|19,8196
|19,9390
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9415
|4,9663
|% -0,02
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-5,33
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|7.174
|7.283
|-9,00
|
|Tam
|7.203
|7.262
|-12,00
|
|Yarım
|3.493
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,71
|-0,15
|
|B. Petrol
|87,86
|87,86
|2,29
|