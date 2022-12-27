***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.12.2022 17:58
***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTRAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTRAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090285
BIST
18:005.436
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -67,60
|Açılış
|: 5.513
|
|Önceki Kapanış
|: 5.504
|
5.514
En Düşük
5.428
18:0018,7149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0521
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7561
En Düşük
18,6200
18:0019,9369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0686
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
19,9944
En Düşük
19,7979
18:001.088,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 9,46
|Açılış
|: 1.088,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.089,99
En Düşük
1.076,97
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ECZYT
|182,60
|248.599.835
|% 10,00
|
|ULUSE
|231,00
|33.810.681
|% 10,00
|
|TERA
|14,64
|3.577.357
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|2.050.324
|% 9,99
|
|COSMO
|105,10
|2.196.065
|% 9,99
|
|IMASM
|243,00
|74.231.476
|% -10,00
|
|AYES
|57,60
|1.855.510
|% -10,00
|
|PLTUR
|19,28
|122.235.543
|% -9,99
|
|UZERB
|153,10
|49.663.603
|% -9,99
|
|PKENT
|167,20
|856.517.558
|% -9,96
|
|THYAO
|143,30
|8.873.595.738
|% -1,17
|
|KOZAL
|664,60
|6.422.347.329
|% 8,07
|
|TCELL
|38,62
|4.875.870.052
|% 3,26
|
|PETKM
|19,75
|4.277.911.302
|% -3,56
|
|AHGAZ
|96,55
|3.849.657.404
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,31
|3.323.853.675
|% -2,81
|
|ISCTR
|12,99
|3.682.825.101
|% 0,08
|
|YKBNK
|11,82
|3.284.305.070
|% -2,31
|
|TSKB
|4,45
|1.003.853.110
|% -3,89
|
|PETKM
|19,75
|4.277.911.302
|% -3,56
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7119
|18,7149
|% 0,28
|
|Euro
|19,9200
|19,9369
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,4326
|22,5451
|% -0,00
|
|Frank
|20,0442
|20,1650
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,37
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|11,55
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.088
|8,62
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.331
|7.394
|22,00
|
|Yarım
|3.550
|3.620
|10,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.809
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,18
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|0,31
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59GARFA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 278 adet işlem
-
17:58ISGYO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 619, 266 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 7 kaybederek (% -0.84 ) 4, 818
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ULUSE, COSMO, PARSN, BALAT, TERA, ADEL, BRKVY
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PLTUR, UZERB, SEKFK, PKENT, AYES, IMASM