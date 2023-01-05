***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:11
***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTRAK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTRAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093874
BIST
11:155.298
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -225,04
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
11:1518,7608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7628
En Düşük
18,7265
11:1519,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0767
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:151.113,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.113,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,76
BIST En Aktif Hisseler11:15
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|BFREN
|5.634,00
|125.832.691
|% 7,71
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|DOGUB
|10,69
|29.575.620
|% 6,90
|
|ULUFA
|7,47
|14.944.892
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.327.501
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|25.665.060
|% -9,98
|
|KRGYO
|8,15
|3.235.968
|% -9,94
|
|EREGL
|42,86
|4.900.234.205
|% -0,14
|
|THYAO
|142,30
|4.054.651.534
|% -1,52
|
|ASELS
|62,60
|2.381.301.026
|% -3,91
|
|KRDMD
|18,88
|2.094.631.715
|% -4,60
|
|EKGYO
|9,16
|1.728.399.384
|% -2,76
|
|EKGYO
|9,16
|1.728.399.384
|% -2,76
|
|EREGL
|42,86
|4.900.234.205
|% -0,14
|
|KRDMD
|18,88
|2.094.631.715
|% -4,60
|
|YKBNK
|11,44
|851.330.733
|% -1,72
|
|PETKM
|19,37
|1.238.221.738
|% -3,15
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7544
|18,7608
|% 0,10
|
|Euro
|19,9454
|19,9687
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,4450
|22,5576
|% -0,39
|
|Frank
|20,1187
|20,2399
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9734
|4,9983
|% 0,08
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-10,12
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.547
|7.610
|-16,00
|
|Yarım
|3.655
|3.720
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,27
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,16
|-0,17
|
|B. Petrol
|78,28
|78,28
|0,44
|
Seans Raporu
11:15
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