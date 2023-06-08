***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2023 10:43
***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTRAK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTRAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157071
BIST
11:235.568
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 6,82
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.525
En Yüksek
5.586
11:2323,3677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1124
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
11:2325,2462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,3016
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
11:231.462,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,76
|Açılış
|: 1.462,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.465,70
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler11:23
|SODSN
|31,90
|1.430.045
|% 10,00
|
|EGPRO
|91,50
|66.602.036
|% 9,98
|
|BURVA
|53,80
|58.032.685
|% 9,98
|
|VKFYO
|13,07
|4.927.547
|% 9,92
|
|PENTA
|23,06
|231.573.319
|% 9,91
|
|DOGUB
|15,12
|80.435.967
|% -9,95
|
|EUKYO
|5,30
|8.118.563
|% -8,15
|
|EKIZ
|15,90
|48.956
|% -6,25
|
|MARKA
|10,24
|10.726.871
|% -5,19
|
|IHEVA
|1,81
|31.096.261
|% -3,72
|
|THYAO
|171,30
|2.113.015.870
|% -0,70
|
|YKBNK
|12,36
|1.722.238.166
|% 2,06
|
|AKBNK
|18,74
|1.645.494.974
|% 1,90
|
|GARAN
|30,94
|1.435.132.625
|% 3,20
|
|ISCTR
|13,74
|1.402.280.918
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,06
|1.173.588.077
|% 1,13
|
|YKBNK
|12,36
|1.722.238.166
|% 2,06
|
|ISCTR
|13,74
|1.402.280.918
|% 3,46
|
|AKBNK
|18,74
|1.645.494.974
|% 1,90
|
|SKBNK
|2,57
|164.794.520
|% 2,39
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3551
|23,3677
|% 0,48
|
|Euro
|25,1901
|25,2462
|% 1,21
|
|Sterlin
|29,0282
|29,1738
|% 0,64
|
|Frank
|25,5979
|25,7521
|% 0,57
|
|Riyal
|6,2100
|6,2411
|% 0,43
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|7,51
|
|Altın Gr.
|1.463
|1.463
|11,79
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.803
|4.901
|32,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.447
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|17,81
|17,84
|0,29
|
|B. Petrol
|76,90
|76,90
|-0,05
|