***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2023 10:07
***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTRAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTRAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181865
BIST
'
12:057.451
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -19,09
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.400
En Yüksek
7.504
12:0527,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0612
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
12:0529,6886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0043
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,6094
12:051.680,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.680,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler12:03
|EKIZ
|26,18
|723.092
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.477.776.731
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|300.017.285
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|94.881.622
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.752.020
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|493.493
|% -9,96
|
|KORDS
|84,80
|314.097.814
|% -7,47
|
|AKSUE
|35,00
|124.088.667
|% -7,41
|
|ZEDUR
|88,85
|119.608.961
|% -7,25
|
|PKART
|30,30
|13.679.158
|% -7,23
|
|THYAO
|262,90
|5.777.905.348
|% -1,50
|
|KOZAL
|28,54
|3.623.845.625
|% 4,39
|
|ASTOR
|109,10
|2.076.641.519
|% 1,68
|
|YKBNK
|14,99
|2.064.153.711
|% 1,01
|
|ISCTR
|16,51
|1.998.688.116
|% 2,10
|
|EKGYO
|9,03
|1.369.362.248
|% -1,10
|
|YKBNK
|14,99
|2.064.153.711
|% 1,01
|
|AKFGY
|5,00
|714.529.539
|% -3,29
|
|KOZAL
|28,54
|3.623.845.625
|% 4,39
|
|ISCTR
|16,51
|1.998.688.116
|% 2,10
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0185
|27,0233
|% 0,23
|
|Euro
|29,6779
|29,7013
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,3542
|34,5265
|% -0,11
|
|Frank
|30,8008
|30,9863
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1810
|7,2170
|% 0,14
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.681
|0,30
|
|Cumhuriyet
|11.408
|11.580
|133,00
|
|Tam
|11.133
|11.245
|99,00
|
|Yarım
|5.571
|5.648
|49,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.824
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,06
|20,09
|0,00
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,95
|