***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2023 15:20
***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTRAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194424
BIST
'
15:458.144
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -16,08
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.141
En Yüksek
8.236
15:4526,9434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1007
|Açılış
|: 26,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
15:4528,9760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0560
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
15:451.654,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.654,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler15:45
|EBEBK
|74,80
|44.685.221
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|64.473.941
|% 10,00
|
|CMENT
|183,70
|1.610.872
|% 10,00
|
|ISBTR
|164.767,10
|1.812.438
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.771.561,00
|3.543.122
|% 10,00
|
|KZGYO
|39,54
|1.917.836.698
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|618.183.317
|% -9,95
|
|OFSYM
|79,45
|181.299.416
|% -8,26
|
|IZENR
|52,10
|368.630.366
|% -6,46
|
|BIZIM
|44,86
|116.281.039
|% -6,35
|
|ASTOR
|140,10
|2.901.272.317
|% -0,36
|
|ALFAS
|155,50
|1.961.975.064
|% 3,19
|
|KZGYO
|39,54
|1.917.836.698
|% -9,97
|
|SMRTG
|77,85
|1.711.160.611
|% 5,70
|
|ENERY
|167,20
|1.450.066.924
|% -1,18
|
|ODAS
|11,48
|830.250.173
|% -1,46
|
|KZGYO
|39,54
|1.917.836.698
|% -9,97
|
|HDFGS
|2,11
|79.720.138
|% 2,43
|
|IHLGM
|1,40
|49.254.457
|% -0,71
|
|KIMMR
|9,52
|279.148.044
|% 6,61
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9259
|26,9434
|% 0,38
|
|Euro
|28,9642
|28,9760
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,5084
|33,6764
|% 0,13
|
|Frank
|30,0444
|30,2253
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1614
|7,1974
|% 0,29
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-0,83
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|2,27
|
|Cumhuriyet
|11.274
|11.445
|12,00
|
|Tam
|11.035
|11.123
|-34,00
|
|Yarım
|5.534
|5.585
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.792
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|-0,16
|
|B. Petrol
|92,36
|92,36
|0,30
|
Seans Raporu
15:45
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-
16:00XU100
Endeks 8, 147 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 89, 796.00 milyon TL de
-
16:00TATEN
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 58.85 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 234, 095 adet işlem
-
15:59PNLSN
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 60.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 353, 745 adet işlem
-
15:58GOODY
Yüzde 4.06 oranında artışla 25.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 128, 086 adet işlem
-
15:57TARKM
Yüzde 9.98 oranında artışla 130.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 379 adet işlem