***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2020 17:36
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No 48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin öneri 17 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830125
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.110,65
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
18:056,3990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0289
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,3760
18:057,0429
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -0,1500
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
6,9987
18:05314,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,99
|Açılış
|: 314,42
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
320,66
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.438.447
|% 10,00
|
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|
|ISYAT
|2,47
|58.991.305
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.470.193
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|
|PENGD
|2,34
|7.146.361
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|139.312
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|21.172.427
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|34.297.464
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|5.484.046
|% -10,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% -4,10
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 2,44
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7036
|7,7423
|% -2,12
|
|Frank
|6,6337
|6,6736
|% -1,95
|
|Riyal
|1,6984
|1,7069
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.528
|1.529
|13,64
|
|Altın Gr.
|315
|315
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,62
|12,67
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,61
|2,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|28,60
|28,60
|-1,45
|
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