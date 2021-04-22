***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.04.2021 17:26
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.03.2021
Tescil Tarihi
22.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.04.2021 - 10315
Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930576
BIST
17:231.335
En Yüksek
|Değişim
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|| 4,14
|Açılış
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1.346
En Düşük
1.309
17:238,3341
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,2700
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|Önceki Kapanış
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8,3697
En Düşük
8,1672
17:2310,0083
En Yüksek
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|: 1,44%
|| 0,1417
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8000
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10,0816
En Düşük
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17:23477,67
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|: 471,88
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482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler17:23
|FORMT
|1,18
|10.451.143
|% 18,00
|
|HLGYO
|3,30
|65.633.208
|% 10,00
|
|DARDL
|21,78
|15.423.444
|% 10,00
|
|KONTR
|54,80
|24.710.892
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.635.954
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.864.379
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|155.462.552
|% -9,80
|
|ANELE
|4,03
|100.059.296
|% -9,64
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|GARAN
|7,01
|1.386.526.080
|% 0,72
|
|EREGL
|17,75
|768.095.493
|% -0,50
|
|KOZAL
|106,30
|753.414.254
|% 1,14
|
|SASA
|44,58
|503.888.860
|% -0,04
|
|THYAO
|11,23
|472.156.029
|% 3,03
|
|GARAN
|7,01
|1.386.526.080
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,07
|324.728.037
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|273.762.192
|% -0,55
|
|TSKB
|1,19
|130.216.878
|% -1,65
|
|DOHOL
|2,89
|226.331.098
|% -1,37
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3271
|8,3341
|% 1,90
|
|Euro
|9,9993
|10,0083
|% 1,44
|
|Sterlin
|11,4725
|11,5300
|% 0,97
|
|Frank
|9,0196
|9,0739
|% 1,49
|
|Riyal
|2,2114
|2,2225
|% 1,67
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-8,61
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,60
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|65,23
|65,23
|-0,09
|
Seans Raporu
17:23
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17:35AVTUR
Yüzde 6.51 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 917, 010 adet işlem
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17:34EGPRO
Yüzde 7.17 oranında artışla 27.50 lira fiyatla işlem gören hissede 416, 332 adet işlem
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17:33AVTUR
Yüzde 6.98 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 915, 822 adet işlem
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17:31XU100
Endeks 1, 335 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 12, 290.00 milyon TL de
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17:31LIDFA
Yüzde 5.35 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 656, 072 adet işlem