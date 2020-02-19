***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.02.2020 21:04
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 10'uncu maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.02.2020 tarihinde onaylanmıştır. Esas sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820201
BIST
18:05119.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -378,01
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
18:056,0852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
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|Açılış
|: 6,0790
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|Önceki Kapanış
|: 6,0720
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6,0875
En Düşük
6,0483
18:056,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,5630
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|Önceki Kapanış
|: 6,5560
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6,5735
En Düşük
6,5382
18:05314,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,81
|Açılış
|: 314,54
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,06
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|TSPOR
|7,78
|665.730.087
|% 19,88
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|LKMNH
|7,50
|46.698.613
|% 14,85
|
|NIBAS
|5,90
|831.606
|% 13,46
|
|VERTU
|6,60
|24.079.183
|% -19,90
|
|VKING
|3,29
|6.157.684
|% -14,32
|
|GLRYH
|2,05
|52.759.089
|% -12,39
|
|BOSSA
|10,94
|17.129.571
|% -9,96
|
|EMNIS
|2,40
|79.636
|% -9,77
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|ASELS
|29,78
|1.384.775.231
|% 2,06
|
|THYAO
|14,90
|1.318.017.428
|% -0,86
|
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|CEMAS
|1,32
|339.164.464
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|ODAS
|2,23
|544.765.566
|% -2,19
|
|MNDRS
|1,90
|313.182.456
|% -4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8332
|7,8725
|% -0,39
|
|Frank
|6,1589
|6,1960
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6177
|1,6258
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|4,68
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|59,13
|59,13
|1,38
|