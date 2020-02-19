***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 10'uncu maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.02.2020 tarihinde onaylanmıştır. Esas sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820201BIST